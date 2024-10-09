Портал для медиа-аккредитации в Зеленую зону COP29 введен в эксплуатацию

Азербайджанская Операционная Компания COP29 открыла медиа-аккредитационный портал для работы в Зеленой зоне в рамках климатической конференции COP29.

Азербайджанская Операционная Компания COP29 открыла медиа-аккредитационный портал для работы в Зеленой зоне в рамках климатической конференции COP29.

Как сообщает Report , аккредитация для представителей СМИ в Зеленой зоне, которая станет динамическим центром инноваций и потенциальных решений для борьбы с изменением климата, открыта с 9 октября. Портал - единственный официальный источник для подачи заявок. Крайний срок регистрации - 30 октября до 23:00 (GMT+4). Зеленая зона будет организована и управляться председательством COP29 в ходе климатической конференции, которую Азербайджан примет с 11 по 22 ноября этого года.

Зеленая зона, наряду с официальной "Синей зоной", где проходят официальные встречи и переговоры под управлением Рамочной конвенции ООН об изменении климата, будет местом для широкой аудитории, включая государственные и частные секторы, ученых, молодежь, местные сообщества, НПО и гражданское общество. Для журналистов аккредитация в Зеленой зоне предоставляет широкие возможности для освещения конференции и эксклюзивного взаимодействия с организациями и деятелями, активно участвующими в климатической деятельности.

Аккредитованные представители СМИ смогут воспользоваться Медиа-центром и другими техническими ресурсами, созданными для эффективной работы в Зеленой зоне.

Аккредитация доступна только для официальных представителей признанных СМИ, зарегистрированных в странах, признанных Генеральной Ассамблеей ООН. Местные СМИ должны быть зарегистрированы в Реестре Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Подробные требования по аккредитации и дополнительная информация доступны на официальном сайте COP29. Вопросы и запросы по аккредитации можно направлять на электронный адрес [email protected].