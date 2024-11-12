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Гаджиев: Более 60 тыс. иностранцев на COP29 - показатель, что никакого бойкота нет

Гаджиев: Более 60 тыс. иностранцев на COP29 - показатель, что никакого бойкота нет В Азербайджан прибыли более 60 тыс. иностранцев для участия в климатической конференции COP29, что полностью опровергает заявления о якобы бойкотировании данного мероприятия иностранными организациями.
COP29
12 ноября 2024 г. 10:20
Гаджиев: Более 60 тыс. иностранцев на COP29 - показатель, что никакого бойкота нет

В Азербайджан прибыли более 60 тыс. иностранцев для участия в климатической конференции COP29, что полностью опровергает заявления о якобы бойкотировании данного мероприятия иностранными организациями.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах COP29.

Он отметил, что для участия в COP29 зарегистрировались в целом более 70 тыс. человек, из которых более 60 тыс. – иностранные гости.

"Это явно опровергает заявления о бойкоте COP29. Кроме того, мероприятие широко освещается международными медиа. Здесь аккредитованы более 3 тыс. представителей иностранных СМИ", - подчеркнул помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: 60 mindən çox əcnəbinin iştirakı COP29-u boykot çağırışlarına uyğun gəlmir

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