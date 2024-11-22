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Помощник президента РФ: Москва и Баку планируют совместные проекты в сфере климата

Помощник президента РФ: Москва и Баку планируют совместные проекты в сфере климата Азербайджан и Россия развивают климатический проект на пограничной реке Самур.
COP29
22 ноября 2024 г. 13:32
Помощник президента РФ: Москва и Баку планируют совместные проекты в сфере климата

Азербайджан и Россия развивают климатический проект на пограничной реке Самур.

Как сообщает Report, об этом NEWS.ru рассказал глава российской делегации на COP29, помощник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По его словам, реализация этого проекта стала возможной благодаря тому, что между Азербайджаном и РФ есть соглашение по стоку реки Самур.

"На природоохранном треке мы осуществляем, в стадии структурирования сейчас, климатический проект на трансграничной реке Самур. Эта река разделяет наши две страны, и мы по руслу реки будем развивать климатический проект. Это стало возможно благодаря тому, что между Азербайджаном и РФ есть соглашение по стоку реки Самур. Есть четкое понимание по экологическому стоку. Основываясь на экологическом стоке, можно прогнозировать потребление водных ресурсов. Не у всех стран есть такие соглашения. У нас же получились идеальные условия, и мы будем реализовывать этот проект, - сказал Эдельгериев.

По его словам, также есть запрос на то, чтобы оказать содействие Азербайджану в строительстве карбонового полигона.

"У нас эти компетенции тоже есть. Дальше — есть большой запрос, чтобы мы совместно боролись с процессами опустынивания, деградации земель", — добавил помощник президента РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidentinin köməkçisi: Moskva və Bakı iqlim sahəsində birgə layihələr planlaşdırır
Версия на английском языке Russian presidential aide: Moscow and Baku plan joint climate projects

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