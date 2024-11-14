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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил Жозефу Боррелю

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил Жозефу Боррелю Иллюстрация Европейского Союза как "сада", а остального мира как "джунглей" крайне достойна сожаления. Это заявление напоминает не что иное, как нарратив колониальной эпохи "мы и варвары".
COP29
14 ноября 2024 г. 17:57
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил Жозефу Боррелю

Иллюстрация Европейского Союза как "сада", а остального мира как "джунглей" крайне достойна сожаления. Это заявление напоминает не что иное, как нарратив колониальной эпохи "мы и варвары".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ответ на заявления главы Европейской дипломатии Жозефа Борреля.

"Малые островные развивающиеся государства больше всего страдают от изменения климата, как и заморские регионы стран-членов ЕС. Однако заморские регионы, лишенные самоуправления, не могут высказать свои опасения и их игнорируют. На COP29 Азербайджан инклюзивно предоставляет площадку быть услышанным для каждого голоса. Членство в ЕС не дает привилегий сохранять нео/колониальное правление и отвергать концепцию деколонизации, учитывая, что некоторые страны-члены ЕС практиковали печально известное колониальное правление и постыдную работорговлю", - написал помощник президента.

По его словам, Азербайджан, как организатор COP29, получил высокую оценку международного сообщества. Но совершенно неприемлемо, что EEAS направил инструкции странам-членам Евросоюза не участвовать в COP29.

"Аналогичным образом некоторые страны-члены ЕС использовали свои дипломатические каналы, чтобы отговорить другие страны от участия в COP29. Делая это, вы пытались подорвать процесс COP. Но все эти попытки провалились. В COP участвовали более 80 глав государств и правительств. Зарегистрировано более 70 000 участников. Просто хочу напомнить, что процесс COP принадлежит ООН и миру", - написал Х. Гаджиев.

Несмотря на все эти тщетные нападки, Азербайджан, как организатор и председатель COP29, продолжит делать все возможное для обеспечения инклюзивности COP и конструктивно работать со сторонами для достижения ожидаемых результатов в глобальной повестке по климату, заключил он.

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Версия на английском языке Assistant to President of Azerbaijan Hikmat Hajiyev responds to Josep Borrell
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Jozep Borrellə cavab verib

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