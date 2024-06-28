Помощник Госсекретаря: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29

ОБрайен: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29

США поддерживают Азербайджан в успешном проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

"США решительно поддержали ту роль, которую Азербайджан играет в этом соглашении. Мы предоставили столько консультаций и технической поддержки, сколько смогли. Мы считаем, что изменение климата является ключевой проблемой для всего мира, и что эта встреча предоставляет возможность добиться реального прогресса в решении некоторых вопросов, которые важны для ускорения перехода на возобновляемые виды топлива и устранения последствий изменения климата. Поэтому мы воодушевлены прогрессом Азербайджана в этом направлении",- сказал О'Брайен.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.