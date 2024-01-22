Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы

Каждый кубометр азербайджанского газа, купленный любой европейской страной, служит польским интересам.

Каждый кубометр азербайджанского газа, купленный любой европейской страной, служит польским интересам. Примечательно, и то, что Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы, разработав амбициозные планы перехода к "зеленой" экономике.

Об этом Report заявил польский политолог и профессор факультета истории и международных отношений Университета Святого Иосифа в Бейруте Якуб Корейба.

"Чем больше газа Италия, Болгария или Венгрия покупают у Баку, тем меньше они это делают у Москвы, и это приводит к минимизации политических рисков для Польши. Вот почему Варшава рассматривает отношения с Баку в более широком контексте: больше азербайджанских энергоресурсов на европейском рынке означает не только дальнейшее процветание, но и больше безопасности", - сказал он.

По мнению доктора, достичь стандарт европейского уровня социального и экономического развития на горизонте текущего поколения невозможен без стабильного и доступного доступа к энергии: "Это означает, что не только Польша, но и вся Центральная Европа не смогут реализовать свои стратегические цели без стратегического партнерства с Баку".

Корейба подчеркнул, что получение энергоносителей из других стран технически возможно, но со стратегической точки зрения Азербайджан является оптимальным партнером. При этом, чем богаче и сильнее Азербайджан, тем больше это соответствует польским интересам, в том числе и политическим.

"Получение энергоносителей из других стран и регионов оказалось либо экономически невыгодным, либо политически рискованным. Например, платить России или Ирану за нефть и газ представляет собой стратегическую и моральную дилемму для таких стран как Польша. В то же время подобный обмен с Баку - прагматичен и рационален: вы не только получаете необходимый вам товар, но и платите за него стране, которая разделяет с вами общее стратегическое видение... Вот почему Варшава рассматривает отношения с Баку в более широком контексте", - добавил профессор.

Эксперт добавил, что эти вопросы еще более актуальны с точки зрения европейской экологической повестки, поскольку ее генеральную линию и цели разделяет Азербайджан, который разработал амбициозные планы перехода к "зеленой" экономике. Как известно, Азербайджан примет у себя следующую сессию конференции ООН по изменению климата СОР29, что делает ожидаемым усиление зеленых тенденций в стране.

"Очевидно, что Азербайджан является региональным лидером, и без него невозможен справедливый порядок на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Никакое взаимовыгодное сотрудничество между этими регионами и Европой невозможно без Баку. Вот почему Польша стремится укреплять не только двусторонние отношения, но и старается способствовать более широкому стратегическому партнерству между Азербайджаном и странами ЕС", - заключил Я.Корейба.