Политолог: COP29 - это возможность отложить разногласия в сторону и внести вклад в климатическую повестку

одно и то же мусолит)) слово 2глобальный" вставлено везде, "где можно и нельзя"))) я сократила многое

Современная система международных отношений сталкивается с серьезным кризисом из-за неспособности должным образом реагировать на текущие вызовы, и безразличного отношения некоторых сил к высшим принципам международного права.

Об этом заявил Report преподаватель факультета международных отношений и экономики Бакинского государственного университета (БГУ), политолог Султан Захидов.

По его словам, бушующие во многих частях мира конфликты и войны является признаком серьезной проблемы единства между государствами, культурами и народами, хотя глобальные угрозы, такие как ядерная опасность, финансовые кризисы, пандемия и изменение климата на самом деле требуют объединения мира.

Политолог отметил, что Азербайджан в рамках конференция COP29 будет содействовать созданию диалога и сотрудничества между Севером, Югом, Востоком и Западом, сыграв роль моста:

"К сожалению, войны в разных частях мира отвлекают человечество от проблемы глобального изменения климата, которая может привести к более опасным и трагическим последствиям. Даже в вопросе глобального изменения климата заметны проявления элементов колониализма и дискриминационной политики. Несмотря на то, что уязвимые сообщества глобального Юга больше страдают от изменения климата, в северном полушарии все еще некоторые силы не уделяют данной проблеме должного внимания. COP29 - это возможность отложить разногласия в сторону и внести вклад в создание мира во всем мире и в климатическую повестку дня".

Эксперт подчеркнул, что в рамках конференции возможно расширение связей Азербайджана со странами Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки:

"Азербайджан стал одной из ведущих сил в обсуждении и решении угроз регионального и даже глобального масштаба. COP29 не только создает возможность для Азербайджана углубить связи с близкими партнерами, но и раскрывает потенциал для новых соглашений о сотрудничестве даже со странами, относительно далекими от нашего региона".

С.Захидов добавил, что проведение в Азербайджане мероприятий глобального масштаба превращает страну в площадку для глобальных дискуссий, и опыт, полученный на COP29, сыграет ключевую роль в проведении в Баку различных престижных политических, экономических, гуманитарных мероприятий и в будущем:

"COP29 повысит международный авторитет и доверие к Азербайджану. Считаю, что официальный Баку может сыграть ключевую роль в проведении важных обсуждений, а также в решении глобальных проблем".

Исходя из слов политолога, можно подытожить, что проведение одного из крупнейших и важнейших межгосударственных мероприятий в мире - COP29 - именно в Азербайджане является крупнейшим успехом внешней политики после председательства в Движении неприсоединения и членства в Совете Безопасности, и упомянутая конференция сыграет роль моста для солидарности и консенсуса между глобальным Югом и Севером.