Пограничный контроль ГПС в Бакинском аэропорту работает в усиленном режиме в связи с COP29

Пограничный контроль Государственной пограничной службы (ГПС) работает в усиленном режиме в связи с предстоящей климатической конференцией COP29.

Пограничный контроль Государственной пограничной службы (ГПС) работает в усиленном режиме в связи с предстоящей климатической конференцией COP29.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель погранконтроля, майор Ниджат Джахидзаде.

По его словам, увеличено количество сотрудников пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Джахидзаде отметил, что в случае чрезвычайной ситуации во время COP29 будут приняты соответствующие меры для обеспечения устойчивости системы и сети.

"Гостей мероприятия будут встречать сотрудники операционной компании COP29, которые направят их через специальные коридоры к кабинам пограничного контроля. Сотрудники пограничного контроля в свою очередь будут оперативно проверять документы: процедура займет 45 секунд для иностранных граждан и 30 секунд для местных", - сказал он.