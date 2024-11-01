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Пограничный контроль ГПС в Бакинском аэропорту работает в усиленном режиме в связи с COP29

Пограничный контроль ГПС в Бакинском аэропорту работает в усиленном режиме в связи с COP29 Пограничный контроль Государственной пограничной службы (ГПС) работает в усиленном режиме в связи с предстоящей климатической конференцией COP29.
COP29
1 ноября 2024 г. 14:34
Пограничный контроль ГПС в Бакинском аэропорту работает в усиленном режиме в связи с COP29

Пограничный контроль Государственной пограничной службы (ГПС) работает в усиленном режиме в связи с предстоящей климатической конференцией COP29.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель погранконтроля, майор Ниджат Джахидзаде.

По его словам, увеличено количество сотрудников пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Джахидзаде отметил, что в случае чрезвычайной ситуации во время COP29 будут приняты соответствующие меры для обеспечения устойчивости системы и сети.

"Гостей мероприятия будут встречать сотрудники операционной компании COP29, которые направят их через специальные коридоры к кабинам пограничного контроля. Сотрудники пограничного контроля в свою очередь будут оперативно проверять документы: процедура займет 45 секунд для иностранных граждан и 30 секунд для местных", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Border Service: Number of personnel increased due to COP29
Версия на азербайджанском языке DSX-nin Sərhəd Nəzarətinin zabiti: COP29-a görə əməkdaşların sayı artırılıb

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