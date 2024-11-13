О нас

Подписана Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ

Подписана Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ В рамках COP29 были подписаны документы о поощрении зеленого перехода малых и средних предприятий (МСП) и сотрудничестве в этой области.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:39
Подписана Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ

В рамках COP29 были подписаны документы о поощрении зеленого перехода малых и средних предприятий (МСБ) и сотрудничестве в этой области.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в Синей зоне COP29.

"Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ" подписана представителями Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Международного торгового центра (ITC) и Бразильского агентства поддержки микро- и малых предприятий (SEBRAE).

Декларация, подготовленная по инициативе KOBİA, направлена на объединение совместных усилий по переходу МСБ к зеленой экономике на глобальном уровне и установление сотрудничества в этой сфере. Документ предусматривает обязательства по улучшению доступа к зеленому финансированию и продвижению инноваций.

Также между KOBİA, ITC и SEBRAE были подписаны документы о совместном сотрудничестве по вопросам, вытекающим из Бакинской декларации, и упрощению зеленого перехода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBaku Coalition Declaration signed to support green transition of SMEs
Версия на азербайджанском языке Фото“KOB-ların yaşıl iqlim keçidi üçün Bakı Koalisiyası Bəyannaməsi” imzalanıb

Экслюзивные новости

Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi