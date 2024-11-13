Подписана Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ

В рамках COP29 были подписаны документы о поощрении зеленого перехода малых и средних предприятий (МСП) и сотрудничестве в этой области.

В рамках COP29 были подписаны документы о поощрении зеленого перехода малых и средних предприятий (МСБ) и сотрудничестве в этой области.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в Синей зоне COP29.

"Бакинская коалиционная декларация по зеленому климатическому переходу МСБ" подписана представителями Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Международного торгового центра (ITC) и Бразильского агентства поддержки микро- и малых предприятий (SEBRAE).

Декларация, подготовленная по инициативе KOBİA, направлена на объединение совместных усилий по переходу МСБ к зеленой экономике на глобальном уровне и установление сотрудничества в этой сфере. Документ предусматривает обязательства по улучшению доступа к зеленому финансированию и продвижению инноваций.

Также между KOBİA, ITC и SEBRAE были подписаны документы о совместном сотрудничестве по вопросам, вытекающим из Бакинской декларации, и упрощению зеленого перехода.