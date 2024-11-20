Подкомитет ВТамО разрабатывает новые положения в рамках COP29

Подкомитет ГС (Гармонизированная система) Всемирной таможенной организации (ВТамО) разрабатывает новые положения для повышения видимости экологически значимых товаров в глобальной таможенной классификационной системе в рамках COP29.

Подкомитет ГС (Гармонизированная система) Всемирной таможенной организации (ВТамО) разрабатывает новые положения для повышения видимости экологически значимых товаров в глобальной таможенной классификационной системе в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом заявила временный директор по тарифным и торговым вопросам ВТамО Гаэль Груби на мероприятии "Зеленая таможня - Диалог ведущих таможенных чиновников" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что это создаст возможности для правительств в стимулировании торговли в будущем.

"В рамках Базельской конвенции и Монреальского протокола организуются семинары по подготовке специалистов, разрабатываются новые процедуры для безопасного хранения и транспортировки опасных отходов, а также проводятся онлайн-тренинги по классификации пластиковых отходов. Включение таможни и ВТамО в климатические обсуждения на COP29 значительно поддерживает этот процесс", - сказала она.