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Подкомитет ВТамО разрабатывает новые положения в рамках COP29

Подкомитет ВТамО разрабатывает новые положения в рамках COP29 Подкомитет ГС (Гармонизированная система) Всемирной таможенной организации (ВТамО) разрабатывает новые положения для повышения видимости экологически значимых товаров в глобальной таможенной классификационной системе в рамках COP29.
COP29
20 ноября 2024 г. 20:47
Подкомитет ВТамО разрабатывает новые положения в рамках COP29

Подкомитет ГС (Гармонизированная система) Всемирной таможенной организации (ВТамО) разрабатывает новые положения для повышения видимости экологически значимых товаров в глобальной таможенной классификационной системе в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом заявила временный директор по тарифным и торговым вопросам ВТамО Гаэль Груби на мероприятии "Зеленая таможня - Диалог ведущих таможенных чиновников" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что это создаст возможности для правительств в стимулировании торговли в будущем.

"В рамках Базельской конвенции и Монреальского протокола организуются семинары по подготовке специалистов, разрабатываются новые процедуры для безопасного хранения и транспортировки опасных отходов, а также проводятся онлайн-тренинги по классификации пластиковых отходов. Включение таможни и ВТамО в климатические обсуждения на COP29 значительно поддерживает этот процесс", - сказала она.

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Версия на английском языке WCO's subcommittee developing new provisions within COP29
Версия на азербайджанском языке ÜGT-nin alt komitəsi COP29 çərçivəsində yeni müddəalar hazırlayır

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