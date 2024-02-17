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Подготовка к COP29 обсуждена с президентом COP26 в Баку

Подготовка к COP29 обсуждена с президентом COP26 в Баку
COP29
17 февраля 2024 г. 10:05
Подготовка к COP29 обсуждена с президентом COP26 в Баку

Президент 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма побывал в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом член Оргкомитета COP29 и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи написала на своей странице в соцсети "Х".

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к COP29.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) прошла в 2021 году в Глазго.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

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Версия на английском языке Preparation issues for COP29 discussed with president of COP26 in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP26-nın prezidenti ilə COP29-a hazırlıq məsələləri müzakirə edilib

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