Подготовка к COP29 обсуждена с президентом COP26 в Баку

Президент 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма побывал в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом член Оргкомитета COP29 и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи написала на своей странице в соцсети "Х".

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к COP29.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) прошла в 2021 году в Глазго.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.