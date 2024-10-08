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Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан

Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан Несмотря на то, что в преддверии климатического саммита ООН COP29 в Баку 60 проармянских членов Конгресса, возглавляемых Фрэнком Паллоне, обратились в Госдепартамент с письмом, COP29 останется важным глобальным событием.
COP29
8 октября 2024 г. 10:40
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс

США и Франция не имеют никакого права оказывать давление на Азербайджан и другие страны в вопросах проведения экологической повестки.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт отметил, что Азербайджан вносит существенный вклад в развитие зеленых технологий и улучшение окружающей среды, опираясь на передовые исследования.

"Дипломатическая позиция официального Вашингтона и Парижа в отношении Баку демонстрирует двойные стандарты. Эта предвзятая политика началась еще в 2020 году, когда Вооруженные силы Азербайджана освободили свои суверенные территории от армянской оккупации. Франция и США не сыграли никакой роли в обеспечении мира, безопасности и экономического роста на Южном Кавказе. По этой причине, считаю, что Вашингтон и Париж не имеют никакого права оказывать давление на Азербайджан и другие страны в вопросах экополитики", - добавил он.

Тейс подчеркнул, что, несмотря на публичные нападки и критику со стороны западных стран, Азербайджан продолжает укреплять свою позицию на международной арене.

По его словам, COP29 станет важным глобальным событием, даже в условиях попыток западных политиков, в том числе 60 проармянских конгрессменов, направивших обращение в Госдеп США, очернить это мероприятие и вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: Qərbin Azərbaycana hücumlarına baxmayaraq, Bakıda keçiriləcək COP29 əsas hadisə olacaq
Версия на английском языке Peter Tace: COP29 in Baku to be key event despite Western attacks on Azerbaijan

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