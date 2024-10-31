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Питание на портале COP29 и в торговых точках будет платным

Питание на портале COP29 и в торговых точках будет платным Питание, предлагаемое в точках продажи и на сайте COP29, а также в ресторанах и кафе будет платным.
COP29
31 октября 2024 г. 13:25
Питание на портале COP29 и в торговых точках будет платным

Питание, предлагаемое в торговых точках и на сайте COP29, а также в ресторанах и кафе будет платным.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник отдела Департамента кейтеринга, очистки и утилизации отходов CОР29 Анар Зейналов.

Зейналов отметил, что бесплатным питанием будут обеспечены только сотрудники Операционной компании CОР29 и волонтеры.

"Меню будет предоставляться гостям посредством QR-кода. Во время мероприятия COP29 предпочтение будет отдаваться местной продукции", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке COP29 satış nöqtələrində, restoran və kafelərdə qida ödənişli olacaq

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