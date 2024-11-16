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Пфлюгер: США взаимодействуют с партнерами на СОР29 для обеспечения экологической безопасности во всем мире

Пфлюгер: США взаимодействуют с партнерами на СОР29 для обеспечения экологической безопасности во всем мире США взаимодействуют с международными партнерами на СОР29 в целях объединения совместных усилий для обеспечения энергетической и экологической безопасности во всем мире.
COP29
16 ноября 2024 г. 16:37
Пфлюгер: США взаимодействуют с партнерами на СОР29 для обеспечения экологической безопасности во всем мире

США взаимодействуют с международными партнерами на СОР29 в целях объединения совместных усилий для обеспечения энергетической и экологической безопасности во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил член Палаты представителей США Август Пфлюгер на мероприятии в рамках COP29.

По его словам, США смогли снизить выбросы СО2 в энергетическом секторе на 14,5% с 2007 года и в секторе электроэнергии на 28% с 2005 года.

Он также отметил, что с 1970 года количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в США сократилось на 70%.

"Мы должны продолжать в том же духе, если мы заботимся о нашем мире и окружающей среде", - сказал он.

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