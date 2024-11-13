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Пьетро Паролин: CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов

Пьетро Паролин: CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов и реализации конкретных действий.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:52
Пьетро Паролин: CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов

CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов и реализации конкретных действий.

Как сообщает Report, об этом государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам в кулуарах COP29.

"Я нахожусь в Азербайджане уже второй раз. Предыдущий мой визит состоялся полтора года назад. Я также восхищен уровнем организации конференции COP29", - сказал он.

По его словам, климатический кризис является одной из важнейших проблем современного мира. "К сожалению, меры по решению этой проблемы принимаются очень медленно. Уверен, что CO29 поможет добиться прогресса в решении климатических вопросов и реализации конкретных действий", - сказал он.

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Версия на английском языке Pietro Parolin: CO29 to help achieve progress in solving climate issues

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