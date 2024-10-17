Петер Михалко: COP29 имеет ключевое значение для благополучия нашей планеты

Предстоящая в Баку глобальная климатическая конференция COP29 имеет ключевое значение для будущего и благополучия нашей планеты.

Предстоящая в Баку глобальная климатическая конференция COP29 имеет ключевое значение для будущего и благополучия нашей планеты.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на форуме B2B на тему "Зеленые технологии и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, во время COP29 внимание всего мира будет приковано к Баку, где мировые лидеры и стороны конвенции будут искать пути решения важных климатических вопросов.

"Есть много вопросов, которые нужно решить, в том числе разработка различных законодательных актов касательно применения "зеленых технологий". Евросоюз готов поддержать обязательства, взятые на себя Азербайджаном в этой сфере, и поделиться опытом для достижения лучших результатов", - сказал Михалко.

Посол ЕС добавил, что возобновляемая энергетика и энергоэффективность являются ключевыми инструментами в борьбе с изменением климата, так как способствуют снижению спроса на ископаемое топливо и сокращению выбросов парниковых газов.