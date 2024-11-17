Первый зампред Совета Федерации РФ: Весь мир проявляет большой интерес к COP29

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем главы Совета Федерации Федерального Собрания РФедерации Андреем Яцкиным, который прибыл в Азербайджан для участия в Парламентской встрече, организованной парл

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем главы Совета Федерации Федерального Собрания РФедерации Андреем Яцкиным, который прибыл в Азербайджан для участия в Парламентской встрече, организованной парламентом Азербайджана и Межпарламентским Союзом в рамках COP29.

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами, в частности законодательными органами, а также обмен мнениями по обсуждениям, проходившим в рамках COP29.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что проблемы изменения климата беспокоят все государства, и напомнила, что Азербайджан успешно председательствует на COP29. Она подчеркнула продуктивные дискуссии с участием всех заинтересованных сторон в рамках этого важного мирового события, и отметила уже достигнуты существенные результаты. Спикер поблагодарила российскую сторону за участие как в COP29, так и в Парламентской встрече.

Андрей Яцкин, в свою очередь, озвучил поздравления с успешной организацией COP29, отметив, что весь мир проявляет большой интерес к этому глобальному событию, проходящему в Баку.

Во время беседы подчеркивалась важная роль парламентов в решении вопросов изменения климата. Проведение Парламентской встречи имеет особое значение в этом плане, а усиление участия парламентов в процессе, взаимные обсуждения и дискуссии являются хорошей платформой для выработки общего подхода.

В ходе встречи также выражалось удовлетворение высоким уровнем развития отношений между нашими странами, и отмечалось, что взаимные визиты глав государств играют важную роль в расширении связей. Отношения между законодательными органами наших стран так же, как и в других сферах; налицо успешное сотрудничество наших парламентов и в ряде международных парламентских организаций.