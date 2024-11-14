Первая леди Болгарии посетила Шамахы

13:06 Супруга президента Республики Болгария Десислава Радева посетила Шамахы в рамках визита в Азербайджан для участия в СОР29.

Супруга президента Болгарии Десислава Радева, находящаяся в Азербайджане в рамках участия в COP29, посетила Шамахы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, она побывала в старейшей мечети Азербайджана - шамахинской Джума-мечети. Ахунд мечети Марахмед Мустафаев проинформировал гостью о мультикультурной среде и религиозных ценностях в Азербайджане.

Затем Радева ознакомилась с сельскохозяйственными и туристическими предприятиями региона. Глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов рассказал об истории, культурной жизни, социально-экономическом развитии и туристическом потенциале региона.

В ходе посещения Шамахы первая леди Болгарии также посадила дерево в качестве вклада в "Год солидарности во имя зеленого мира".