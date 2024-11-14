О нас

Первая леди Болгарии посетила Шамахы

Первая леди Болгарии посетила Шамахы 13:06 Супруга президента Республики Болгария Десислава Радева посетила Шамахы в рамках визита в Азербайджан для участия в СОР29.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:37
Первая леди Болгарии посетила Шамахы

Супруга президента Болгарии Десислава Радева, находящаяся в Азербайджане в рамках участия в COP29, посетила Шамахы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, она побывала в старейшей мечети Азербайджана - шамахинской Джума-мечети. Ахунд мечети Марахмед Мустафаев проинформировал гостью о мультикультурной среде и религиозных ценностях в Азербайджане.

Затем Радева ознакомилась с сельскохозяйственными и туристическими предприятиями региона. Глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов рассказал об истории, культурной жизни, социально-экономическом развитии и туристическом потенциале региона.

В ходе посещения Шамахы первая леди Болгарии также посадила дерево в качестве вклада в "Год солидарности во имя зеленого мира".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBulgarian First Lady visits Azerbaijan’s Shamakhi district
Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstanın birinci xanımı Şamaxıya səfər edib

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi