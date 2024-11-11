Перспективы "зеленого" энергетического перехода в Узбекистане

В последние годы Узбекистан демонстрирует устойчивый рост интереса к развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и "зеленой" энергетики, что обусловлено стратегическими приоритетами правительства в сфере устойчивого развития и экологической безопасно

В последние годы Узбекистан демонстрирует устойчивый рост интереса к развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и "зеленой" энергетики, что обусловлено стратегическими приоритетами правительства в сфере устойчивого развития и экологической безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в статье эксперта Центра экономических исследований и реформ Эдварда Романова.

Еще на Саммите COP28 в Дубае в декабре 2023 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил ряд инициатив, направленных на ускорение "зеленого" перехода, подчеркнув важность диверсификации энергетического баланса и снижения углеродного следа страны. Он подчеркнул стремление Узбекистана к увеличению доли ВИЭ и устойчивому развитию, а также к усилению международного сотрудничества в целях поддержки национальных и региональных программ.

В рамках ЦУР

Основным ориентиром долгосрочного развития во многих странах мира стала принятая Генассамблеей ООН 25 сентября 2015 года резолюция "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", в которой перечислены 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Среди принятых целей к энергетике относится седьмая цель, которая предусматривает обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к недорогому, надежному и современному энергоснабжению, значительное увеличение доли энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе и удвоение глобального показателя повышения энергоэффективности.

В Узбекистане ЦУР реализуется в соответствии с решениями правительства. Так, 21 февраля 2022 года было принято Постановление "О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года", в котором утверждены мероприятия по достижению ЦУР, в том числе по значительному увеличению к 2030 году доли энергии из возобновляемых источников в энергетическом балансе страны и удвоению показателей повышения энергоэффективности.

Приоритеты энергетической политики

С учетом прогнозной оценки динамики экономического развития Узбекистана в период до 2030 года ежегодный рост потребления электрической энергии составит порядка 6-7%. В то же время, по данным ОЭСР, энергоемкость экономики Узбекистана превышает порядка в 2,5 раза средний показатель развитых стран.

В этой связи энергетическая политика Узбекистана направлена на повышение энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, широкое внедрение энергосберегающих технологий и ВИЭ.

Так, за последние годы принят ряд правительственных решений, направленных на кардинальное снижение энергоемкости отраслей экономики, повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии. При этом предоставлены меры государственной поддержки, а также пересмотрены и утверждены государственные стандарты, в части повышения энергоэффективности.

В 2019 году приняты Законы "О государственно-частном партнерстве" и "Об использовании возобновляемых источников энергии", позволившие обеспечить привлечение на рынок генерации в качестве независимых производителей электроэнергии прямые иностранные инвестиции ведущих зарубежных компаний, располагающих передовыми инновационными технологиями. При этом Законом "Об использовании возобновляемых источников энергии" производителям ВИЭ предоставлен ряд льгот и преференций.

В результате внесенных в законодательные акты последующих изменений, определены долгосрочные целевые параметры внедрения ВИЭ, а именно доведение доли «зеленой» энергии до 40% от общего объема генерации электроэнергии к 2030 году, а также меры государственной поддержки на их внедрение.

При этом в 2022 году Минэнерго совместно с Азиатским банком развития и Всемирным банком разработали десятилетний план электроснабжения в Узбекистане. Реализация данного плана приведет к созданию к 2030 году дополнительных энергетических мощностей, которые будут включать 5 ГВт солнечной энергии, 1,9 ГВт гидроэнергии и до 3 ГВт энергии ветра.

Вклад в сокращение выбросов

В то же время, немаловажным фактором в «зеленом» переходе является работа по сокращению выбросов парниковых газов.

Узбекистан обладает значительным потенциалом дальнейшего сокращения выбросов. Важно отметить, что Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) провел исследование, в котором оценил потенциал дальнейшего сокращения выбросов в Узбекистане до 2030 года, исходя из стратегических целей.

Анализ показал, что основная часть выбросов СО2 в Узбекистане приходится на добычу, переработку и транспортировку природного газа.

Также, необходимо учитывать, что при динамичном росте населения и экономики Узбекистана к 2030 г. спрос на электроэнергию достигнет 120 млрд. кВт. ч.

Основываясь на выводах исследования, эксперты считают, что в случае удовлетворения спроса традиционным путем сжигания природного газа и угля, к этому сроку потребуются дополнительные 13,7 млрд. куб. метров газа. Однако если доля ВИЭ будет доведена до 25% в общем объеме генерации к 2026 году, то этот переход к "зеленому" электроснабжению позволит сэкономить использование дополнительных объемов газа и не допустить роста выбросов 37,4 млн. тонн СО2.

Потенциал для реализации целей

Одним из ключевых достижений в «зеленой» повестке дня стало привлечение крупных международных инвесторов, таких как саудовской компании ACWA Power и Masdar (ОАЭ). Эти компании уже реализуют проекты по строительству солнечных и ветровых станций, которые обеспечат более 5 ГВт общей мощности, что позволит значительно повысить объемы генерации экологически чистой энергии.

Позитивные тенденции в секторе ВИЭ в Узбекистане включают не только активное привлечение зарубежного капитала и технологий, но и улучшение нормативной базы, что создает благоприятные условия для ускоренного развития "зеленых" проектов.

В последние годы правительство внедрило ряд стимулирующих мер, таких как налоговые льготы для проектов ВИЭ и субсидии на приобретение оборудования, что стимулирует развитие сектора и привлекает малый и средний бизнес. Благодаря этому сектор ВИЭ становится более доступным для частных инвесторов и населения, заинтересованного в установке солнечных панелей и участии в программах энергоэффективности.

Планы на будущее

Узбекистан демонстрирует амбициозные планы по развитию «зеленой» энергетики, ВИЭ и сберегающих технологий, стремясь существенно повысить их долю в общем энергетическом балансе.

Делается акцент на строительстве солнечных и ветровых станций с использованием современных технологий, таких как панели с высоким КПД и системы хранения энергии, что позволит стабилизировать энергоснабжение и увеличить долю ВИЭ в пиковые часы.

В рамках долгосрочной стратегии Узбекистана планируется не только развивать ВИЭ, но и способствовать локализации производства комплектующих для солнечных и ветряных станций. Это откроет новые рабочие места, улучшит экономические условия в регионе и обеспечит устойчивость к изменениям мировых цен на энергоносители.

При этом идет активное развитие инфраструктуры для передачи и распределения энергии, что позволяет создавать региональные энергетические коридоры и улучшать экспортные возможности страны. Инвестиции в энергетическую инфраструктуру являются важным направлением, которое открывает новые возможности для компаний, занимающихся строительством и управлением транспортной инфраструктурой.

В условиях дефицита энергоресурсов и роста спроса на энергию в Центральной Азии, инвестирование в устойчивые энергетические проекты в Узбекистане предоставляет высокие перспективы для долгосрочного роста и возврата на инвестиции.

Суммарно, позитивные тенденции в развитии ВИЭ в Узбекистане включают устойчивый приток инвестиций, создание благоприятных условий для бизнеса, внедрение современных технологий и повышение энергоэффективности.

Страна движется к устойчивому энергетическому будущему, что не только обеспечит ее внутренние потребности, но и позволит стать важным игроком на энергетическом рынке Центральной Азии.

Заключение

Узбекистан, как известно, страна солнечная, и это основной аргумент в развитии такого важного направления по созданию генерации на основе ВИЭ, как солнечные фотоэлектрические станции.

Большой потенциал солнечной энергии имеется в юго-западной, южной и центральной частях республики, в частности, в Навоийской, Бухарской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Джизакской областях.

Международный институт солнечной энергии Узбекистана оценил технический потенциал производства электроэнергии за счет солнечной энергии в Узбекистане в более чем 3000 ТВт/ч в год, что значительно превышает прогнозируемый спрос на электроэнергию к 2050 году.

По заключению зарубежных экспертов, в Узбекистане высокий потенциал ветряной энергии имеется в северо-западной и юго-западной частях республики, в частности, в Каракалпакстане, Бухарской и Навоийской областях. Так, в «дорожной карте» перехода к низкоуглеродной энергетике в Узбекистане потенциал ветровой энергии оценивается в 500 ГВт.

В будущем Узбекистан может стать одной из ведущих стран региона в области устойчивого развития и низкоуглеродной экономики. Этот путь сопряжен с рядом комплексных и амбициозных целей, направленных на улучшение экологии, повышение уровня жизни населения и обеспечение стабильного экономического роста. Благодаря проактивному подходу, страна уже видит первые результаты в сфере энергетического "зеленого" перехода и планирует еще более глубокие преобразования, включая модернизацию всех ключевых отраслей экономики.

Таким образом, Узбекистан движется к созданию более экологически чистой и инновационной экономики, что позволит стране стать лидером по устойчивому развитию в Центральной Азии.

Реализация данных планов создаст прочный фундамент для будущих поколений, обеспечит ресурсосбережение и даст возможность для дальнейшего развития новых "зеленых" индустрий, стимулируя научные исследования и инновации.