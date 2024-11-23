Переговорщик от Малави: Мы требуем установления более амбициозной NCQG

Малави требует достижения амбициозных целей больших масштабов.

Малави требует установления амбициозных целей по климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил главный переговорщик Малави по изменению климата Эванс Нджева.

"Мы не сможем прийти к консенсусу (на переговорах по новой коллективной количественной цели, NCQG) пока не увидим отражение наших интересов в документе", - заявил Нджева.

Переговорщик призвал к увеличению амбициозной цели, заявив что это позволит поднять развивающиеся страны с того уровня, на котором они сейчас находятся.