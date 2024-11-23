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Переговорщик от Малави: Мы требуем установления более амбициозной NCQG

Переговорщик от Малави: Мы требуем установления более амбициозной NCQG Малави требует достижения амбициозных целей больших масштабов.
COP29
23 ноября 2024 г. 17:08
Переговорщик от Малави: Мы требуем установления более амбициозной NCQG

Малави требует установления амбициозных целей по климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил главный переговорщик Малави по изменению климата Эванс Нджева.

"Мы не сможем прийти к консенсусу (на переговорах по новой коллективной количественной цели, NCQG) пока не увидим отражение наших интересов в документе", - заявил Нджева.

Переговорщик призвал к увеличению амбициозной цели, заявив что это позволит поднять развивающиеся страны с того уровня, на котором они сейчас находятся.

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Версия на английском языке Malawi negotiator: 'We demand more ambitious NCQG'
Версия на азербайджанском языке Malavidən olan danışıqçı: Biz daha iddialı NCQG-nin müəyyən edilməsini tələb edirik

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