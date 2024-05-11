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Переговорная группа COP29 встретилась с делегациями высокого уровня островных государств

Переговорная группа COP29 встретилась с делегациями высокого уровня островных государств Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ведущий переговорщик 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Ялчын Рафиев и переговорная группа COP29 встретились в Баку с делегациями высокого уровня Багамских
COP29
11 мая 2024 г. 23:29
Переговорная группа COP29 встретилась с делегациями высокого уровня островных государств

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ведущий переговорщик 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Ялчын Рафиев и переговорная группа COP29 встретились в Баку с делегациями высокого уровня Багамских островов, Тонги и Тувалу для обмена мнениями по повестке дня в области изменения климата.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети Х.

"Ведущий переговорщик Ялчын Рафиев и переговорная группа COP29 встретились в Баку с делегациями высокого уровня Багамских островов, Тонги и Тувалу для обмена мнениями по повестке дня в области изменения климата", - отмечается в сообщении.

На встрече было отмечено, что "малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) особенно уязвимы к негативным последствиям изменения климата".

Было подчеркнуто, что переговорная группа COP29 "продолжит координацию с МОСТРАГ" до мероприятия в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un Danışıq Qrupu ada ölkələrindən olan yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri ilə görüşüb

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