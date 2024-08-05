Патрисия Скотланд: COP29 - единственный шанс преодолеть разрыв между климатическими мерами и финансированием

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Азербайджане, - единственный шанс преодолеть разрыв между климатическими действиями и финансированием.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Азербайджане, - единственный шанс преодолеть разрыв между климатическими действиями и финансированием.

Как сообщает Report, об этом заявила Генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд в интервью изданию Press Trust of India.

По ее словам, это важно для восстановления доверия между странами и защиты жизни и благополучия людей.

"На Азербайджан возлагаются большие надежды в плане обеспечения баланса между его ролью крупного производителя ископаемого топлива и глобальной потребностью в устойчивой энергии. Мы надеемся, что Азербайджан использует свое лидерство для продвижения полезных и практических обсуждений по снижению зависимости от ископаемого топлива", - добавила она.

Генсек отметила, что страны должны действовать вместе для решения проблемы изменения климата.

"Без глобального решения невозможно устранить эту проблему. Развитые страны и крупные производители должны серьезно отнестись к этому вопросу. Потому что в рамках COP29 должно быть обеспечено доступное климатическое финансирование, чтобы развивающиеся страны могли адаптироваться и повысить устойчивость", - сказала Скотланд.

Она добавила, что в 2009 году развитые страны, исторически ответственные за климатический кризис, договорились мобилизовать 100 млрд долларов США ежегодно к 2020 году, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

"Однако эта цель не была полностью достигнута, при этом большая часть финансовой помощи была предоставлена в виде кредитов, увеличивая долговое бремя бедных стран. Сейчас этим странам требуются триллионы долларов для эффективной борьбы с климатическим кризисом", - сказала она.