Патрисия Скотланд: "Азеркосмос" окажет поддержку малым островным государствам в доступе к геопространственным данным

Большинство развивающихся малых островных государств не имеют доступа к геопространственным данным.

Большинство развивающихся малых островных государств не имеют доступа к геопространственным данным.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Содружества Наций Патрисия Джанет Скотланд на панельной сессии "Экосистемы малых островных государств и общин в условиях изменения климата" в рамках COP29.

"Мы должны объединить усилия, чтобы помочь малым островным государствам в борьбе с изменением климата. Недавнее соглашение между секретариатом Содружества Наций и Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") открывает доступ к геопространственным данным не только "Азеркосмоса", но и других космических агентств. Это сотрудничество помогает найти решения, ведь многие островные государства не имеют доступа к таким данным или специалистов для их использования", — подчеркнула она.

По словам Скотланд, из 25 островных государств-членов Содружества как минимум 23 нуждаются в природных морских барьерах. "Теперь у нас есть геопространственные данные и симуляторы искусственного интеллекта. Мы надеемся, что COP29 обеспечит финансирование для этих инициатив", - сказала она.