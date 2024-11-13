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Патрисия Джанет Скотланд: Климатическое финансирование - это не благотворительность, а жизненно важная необходимость

Патрисия Джанет Скотланд: Климатическое финансирование - это не благотворительность, а жизненно важная необходимость Принятые на COP29 решения должны сопровождаться действиями.
COP29
13 ноября 2024 г. 14:35
Патрисия Джанет Скотланд: Климатическое финансирование - это не благотворительность, а жизненно важная необходимость

Принятые на COP29 решения должны сопровождаться действиями.

Как сообщает Report, об этом заявила Генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Джанет Скотланд во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS) в рамках COP29.

По ее словам, финансовая поддержка, направленная на создание здорового и безопасного общества в малых островных государствах, должна оставаться приоритетом:

"В целом из 58 малых островных государств 29 относятся к развивающимся странам. Хотя у них есть потенциал, справляться с серьезными угрозами им сложно из-за глобальных экономических вызовов и проблем безопасности. Их возможности для действий ограничены".

Она подчеркнула, что таким государствам необходима постоянная поддержка и что необходимо мобилизовать все возможности:

"Развивающиеся государства должны осознавать, что климатическое финансирование, которое им выделяется, - это не благотворительность, а жизненно важная необходимость. Они должны действовать без промедлений, потому что задержки могут лишить их будущего. Если мы будем работать вместе, мы сможем достичь самых высоких результатов. Я призываю все государства к солидарности ради создания более справедливого мира".

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Версия на азербайджанском языке Patrisiya Canet Skotland: COP29-da alınan qərarlarda heç bir boşluq qalmamalıdır

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