Патрис Тровоада: Мировое сообщество должно осознать масштаб проблемы изменения климата

Мировое сообщество должно осознать масштаб проблемы изменения климата.

Мировое сообщество должно осознать масштаб проблемы изменения климата.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада.

"Мы должны убедиться, что общественное мнение осознает, насколько это опасная ситуация для всего человечества", - сказал он.

Премьер отметил, что необходимо объединить заинтересованные в этом вопросе стороны. "Также следует убедиться в том, что Глобальный север будет выделять больше средств, как и было ими обещано", - подчеркнул Тровоада.