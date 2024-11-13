Патрис Тровоада: Мировое сообщество должно осознать масштаб проблемы изменения климата

Мировое сообщество должно осознать масштаб проблемы изменения климата.
Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада.
"Мы должны убедиться, что общественное мнение осознает, насколько это опасная ситуация для всего человечества", - сказал он.
Премьер отметил, что необходимо объединить заинтересованные в этом вопросе стороны. "Также следует убедиться в том, что Глобальный север будет выделять больше средств, как и было ими обещано", - подчеркнул Тровоада.