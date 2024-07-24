Пашинян в августе разъяснит вопрос об участии Армении в COP29 в Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается в августе созвать пресс-конференцию, на которой коснется вопроса приглашения Армении принять участие на конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается в августе созвать пресс-конференцию, на которой коснется вопроса приглашения Армении принять участие на конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как передает Report, об этом газете "Грапарак" сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью правительства.

"Мы направили правительству письменный запрос с просьбой сообщить, когда армянская сторона получила приглашение. Мы спросили, собирается ли премьер-министр Армении поехать в Баку и принять участие в конференции COP29", - сказали в пресс-службе, отметив, что премьер-министр коснется этого вопроса после отпуска, в ходе пресс-конференции в августе.