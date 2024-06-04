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Пашазаде: Проведение COP29 в Азербайджане станет демонстрацией устойчивого экономического развития

Пашазаде: Проведение COP29 в Азербайджане станет демонстрацией устойчивого экономического развития Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) станет еще одной важной демонстрацией устойчивой стабильности, устойчивого экономического развития.
COP29
4 июня 2024 г. 18:16
Пашазаде: Проведение COP29 в Азербайджане станет демонстрацией устойчивого экономического развития

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) станет еще одной важной демонстрацией устойчивой стабильности, устойчивого экономического развития.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 4 июня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Председатель УМК подробно проинформировал посла о крупных проектах, осуществляемых в стране после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета, а также о восстановленных религиозных и культурных памятниках.

Посол Ливии отметил, что в ходе своих визитов в Шушу и другие освобожденные от оккупации территории с восхищением наблюдал за проводимыми масштабными работами.

Дипломат отметил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и народами.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi dayanıqlı iqtisadi inkişafın daha bir mühüm nümayişi olacaq

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