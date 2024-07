Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим коллегой из Пакистана Маликом Мусадиком.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".

"В Италии мы обсудили с министром энергетики Пакистана Мусадиком Маликом двустороннее энергетическое сотрудничество, а также процессы глобального энергетического перехода и приоритеты энергетической повестки COP29", - говорится в сообщении.