Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29

Член оргкомитета COP29 Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29.

Член оргкомитета COP29 Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29.

Об этом Парвана Велиева сообщила Report.

Велиева отметила, что представила Азербайджан на панельной сессии на тему "Человеческая мобильность и изменение климата" на саммите гражданского общества стран G7 в Италии.

По словам Велиевой, также были затронуты усилия Азербайджана для достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами в рамках COP29.

В ходе своего выступления она в том числе подчеркнула важность борьбы с изменением климата, одним из ужасающих последствий которого является угроза исчезновения малых островных государств.

Велиева подчеркнула важность защиты прав и свобод людей, вынужденных мигрировать из-за изменения климата. По ее словам, в вопросах, связанных с переселением населения и изменением климата, заинтересованные стороны должны объединить свои усилия и укрепить международное сотрудничество.