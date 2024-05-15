Член оргкомитета COP29 Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29.
Об этом Парвана Велиева сообщила Report.
Велиева отметила, что представила Азербайджан на панельной сессии на тему "Человеческая мобильность и изменение климата" на саммите гражданского общества стран G7 в Италии.
По словам Велиевой, также были затронуты усилия Азербайджана для достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами в рамках COP29.
В ходе своего выступления она в том числе подчеркнула важность борьбы с изменением климата, одним из ужасающих последствий которого является угроза исчезновения малых островных государств.
Велиева подчеркнула важность защиты прав и свобод людей, вынужденных мигрировать из-за изменения климата. По ее словам, в вопросах, связанных с переселением населения и изменением климата, заинтересованные стороны должны объединить свои усилия и укрепить международное сотрудничество.