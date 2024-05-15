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Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29

Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29 Член оргкомитета COP29 Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29.
COP29
15 мая 2024 г. 10:52
Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29

Член оргкомитета COP29 Парвана Велиева рассказала на саммите G7 о проделанной Азербайджаном работе по подготовке к COP29.

Об этом Парвана Велиева сообщила Report.

Велиева отметила, что представила Азербайджан на панельной сессии на тему "Человеческая мобильность и изменение климата" на саммите гражданского общества стран G7 в Италии.

По словам Велиевой, также были затронуты усилия Азербайджана для достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами в рамках COP29.

В ходе своего выступления она в том числе подчеркнула важность борьбы с изменением климата, одним из ужасающих последствий которого является угроза исчезновения малых островных государств.

Велиева подчеркнула важность защиты прав и свобод людей, вынужденных мигрировать из-за изменения климата. По ее словам, в вопросах, связанных с переселением населения и изменением климата, заинтересованные стороны должны объединить свои усилия и укрепить международное сотрудничество.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s preparatory efforts for COP29 highlighted during civil society summit of G7
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin sammitində Azərbaycanın COP29-a hazırlıqla bağlı gördüyü işlərdən danışılıb

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