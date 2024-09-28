Парвана Велиева: Необходимо определить новую сумму финансирования климатической деятельности в размере 1 трлн долларов

https://azertag.az/ru/xeber/mezhdunarodnoe_soobshchestvo_vysoko_ocenivaet_nashe_predsedatelstvo_na_cop29____intervyu-3202554

Главной задачей, стоящей перед государствами на СОР29 в Азербайджане, станет определение новой суммы финансовых средств на борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала член Организационного комитета COP29, депутат Парвана Велиева, отвечая на вопросы, связанные с ожиданиями от COP29, лидерством Азербайджана в предотвращении изменения климата и другими вопросами.

По ее словам, действующая в настоящее время финансовая цель в 100 миллиардов недостаточна для удержания глобального потепления на уровне, не превышающем 1,5 градуса Цельсия, решения проблем стран, которые больше всего страдают от изменения климата.

"Эту цель нужно значительно увеличить, установив в объеме как минимум 500 миллиардов и даже 1 триллиона долларов. Мировое сообщество ожидает этого от развитых стран", - сказала Велиева.

По ее словам, основным ожиданием от COP29 является определение новой суммы финансовых средств на борьбу с изменением климата, которая будет выплачиваться развитыми странами развивающимся странам. Хотя предыдущая сумма климатического финансирования была определена в размере 100 миллиардов долларов до 2020 года, согласно отчетам, эта цель была достигнута лишь в 2022 году.

Велиева подчеркнула, что в этом направлении должна проводиться серьезная работа. В первую очередь страны G7, в определенной степени страны G20 должны осознать ответственность, принять соответствующие решения и прийти к консенсусу.

"Азербайджан в рамках своего председательства на COP29 прилагает значительные усилия для согласования новой цели климатического финансирования между развитыми и развивающимися странами и достижения результата на основе консенсуса. В этой связи наше председательство COP29 выступает с призывами к развитым странам и международным финансовым институтам, проводится постоянная работа. В то же время на регулярной основе проводятся конструктивные встречи с государствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами. В качестве примера можно отметить неформальные консультации на уровне глав делегаций, организованные в Азербайджане 25-28 июля 2024 года для обсуждения основных вопросов повестки дня COP29. Наше председательство на COP29 уделяет особое внимание проблемам стран, которые больше всего страдают от негативных последствий изменения климата, малых островных развивающихся государств и оказываемая нами им поддержка получает одобрение международной общественности", - подчеркнула она.

По ее словам, как главный итог состоявшегося недавно - 22-23 сентября в Нью-Йорке Саммита будущего был принят Пакт будущего. "В этом принятом на основе консенсуса документе, определяющем основные направления действий стран на предстоящие годы, COP29 упоминается отдельным пунктом. В то же время ряд глав государств и правительств, министров в своих выступлениях в рамках как Саммита будущего, так и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также упоминали COP29. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил приближение COP29, заявив, что итогом мероприятия должна быть новая обозначенная цель климатического финансирования", - отметила член Организационного комитета COP29.

Она добавила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наиболее важными факторами для развивающихся стран в контексте изменения климата являются финансы, передача технологий и усиление потенциала:

"Он выразил уверенность, что COP29, которая пройдет в Баку, внесет вклад в решение этих вопросов. В рамках сессии развивающиеся страны призвали к увеличению во время Бакинской конференции COP объема климатического финансирования, который составляет 100 миллиардов долларов. В то же время Мальдивы, Маршалловы острова, Соединенное Королевство, Бельгия, Монако, Кения, Фиджи и другие государства также упомянули в своих выступлениях COP29. Все это демонстрирует важность предстоящей в Баку COP29 как исторического события и лидерство Азербайджана в предотвращении изменения климата, являющегося одной из самых больших проблем, беспокоящих в настоящее время весь мир.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что вместо того, чтобы обвинять друг друга в изменении климата, развитые и развивающиеся страны в пределах своих возможностей должны внести вклад в решение климатических проблем. Хотя наша страна работает над достижением в Баку исторической договоренности – «Бакинского соглашения», для реального прогресса необходимы совместные усилия и конструктивное участие всех сторон. В этом вопросе все стороны несут коллективную ответственность".

П.Велиева считает, что международная общественность ожидает амбициозных целей по определению суммы нового климатического финансирования:

"Если в Баку не будет достигнут консенсус, то это негативно скажется на будущем переговоров по климату. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, в ходе COP29 наша страна приложит все усилия, чтобы навести мосты между развитыми и развивающимися странами, достичь консенсуса и превратить COP29 в историю успеха".