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Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29

Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29 Организации гражданского общества и сообщества играют решающую роль в том, чтобы сделать процесс COP29 более инклюзивным, а также способствовать эффективному и справедливому принятию решений.
COP29
21 июня 2024 г. 13:32
Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29

Организации гражданского общества и сообщества играют решающую роль в том, чтобы сделать процесс COP29 более инклюзивным, а также способствовать эффективному и справедливому принятию решений.

Как сообщает Report, об этом член оргкомитета COP29 Парвана Велиева сказала на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

По ее словам, их участие поможет более прозрачным, репрезентативным и в то же время действенным итогам COP29.

"Как представители общества, мы входим в организационный комитет COP29, и стремимся выдвигать на передний план интересы гражданского общества, гарантируя, что потребности тех, кто больше всего пострадал от климатических изменений, будут услышаны и учтены. Как гражданское общество, мы приглашаем все заинтересованные стороны расставить приоритеты и содействовать созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29", - сказала Велиева.

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Версия на азербайджанском языке Pərvanə Vəliyeva: COP29-a hazırlıq çərçivəsində regionda sağlam ekosistemin yaradılmasına çağırırıq
Версия на английском языке COP29 organizing committee calls for building healthy ecosystem in region

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