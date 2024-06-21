Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29

Организации гражданского общества и сообщества играют решающую роль в том, чтобы сделать процесс COP29 более инклюзивным, а также способствовать эффективному и справедливому принятию решений.

Организации гражданского общества и сообщества играют решающую роль в том, чтобы сделать процесс COP29 более инклюзивным, а также способствовать эффективному и справедливому принятию решений.

Как сообщает Report, об этом член оргкомитета COP29 Парвана Велиева сказала на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

По ее словам, их участие поможет более прозрачным, репрезентативным и в то же время действенным итогам COP29.

"Как представители общества, мы входим в организационный комитет COP29, и стремимся выдвигать на передний план интересы гражданского общества, гарантируя, что потребности тех, кто больше всего пострадал от климатических изменений, будут услышаны и учтены. Как гражданское общество, мы приглашаем все заинтересованные стороны расставить приоритеты и содействовать созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29", - сказала Велиева.