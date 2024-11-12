Парламентарий из Пакистана: Изменение климата – большое предупреждение для всего мира

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Изменение климата является большим предупреждением для всего мира.

Об этом Report сказал член пакистанского парламента Рана Атиг.

Он выразил надежду на повышение осведомленности участников COP29 о том, что Пакистан находится в числе стран, наиболее пострадавших от изменения климата:

"В последние несколько лет из-за изменения климата мы столкнулись со стихийными бедствиями – наводнениями, засухами и т.д. Население вынуждено покидать места проживания. Мы стараемся донести данную проблему до глобальной общественности. Пакистан нуждается в технологической и финансовой помощи".

Атиг также подчеркнул дружеские отношения между Азербайджаном и Пакистаном, сотрудничество двух стран в политической и военной сфере: "Надеюсь, что в будущем мы будем сотрудничать также в экономической, торговой и энергетической сферах. Пакистану и Азербайджану есть чем поделиться друг с другом".