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Парламент Турции может принять Климатический закон в начале следующего года

Парламент Турции может принять Климатический закон в начале следующего года Парламент Турции может принять Климатический закон в начале следующего года, который создаст благоприятную основу для достижения цели нулевой эмиссии в 2053 году.
COP29
14 ноября 2024 г. 15:45
Парламент Турции может принять Климатический закон в начале следующего года

Парламент Турции может принять Климатический закон в начале следующего года, который создаст благоприятную основу для достижения цели нулевой эмиссии в 2053 году.

Как передает Report, об этом сказал Anadolu в кулуарах COP29 в Баку министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

Глава ведомства напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об амбициозной цели достичь нулевых выбросов к 2053 году именно на конференции COP29.

По его словам, в настоящее время правительство работает над созданием необходимой инфраструктуры для реализации этой цели. В частности парламент Турции рассмотрит принятие нового Климатического закона в первом квартале 2025 года.

Курум также рассказал, что главной темой COP29 является климатическое финансирование и Турция надеется, что по итогам переговоров удастся достичь поставленных целей, среди которых упрощение доступа к финансам для развивающихся стран.

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Версия на английском языке Turkish Parliament may pass climate law early next year
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamenti gələn ilin əvvəlində İqlim qanununu qəbul edə bilər

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