Панафриканский альянс за справедливость провел ряд мероприятий в рамках COP29

Панафриканский альянс за справедливость в области изменения климата провел в рамках COP29 серию мероприятий, направленных на продвижение климатической справедливости для стран Африки.
Как сообщает Report, участники встречи подчеркнули необходимость усиления роли африканских государств в глобальной климатической повестке.
На встрече обсуждались вопросы финансирования перехода к экологически устойчивой экономике, адаптации к изменениям климата и борьбы с климатическим неравенством.
Особое внимание было уделено влиянию климатического кризиса на уязвимые сообщества континента. Организаторы выразили также надежду, что их инициативы найдут поддержку со стороны международного сообщества.
Фото: Самира Гасанова