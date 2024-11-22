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Панафриканский альянс за справедливость провел ряд мероприятий в рамках COP29

Панафриканский альянс за справедливость провел ряд мероприятий в рамках COP29 Панафриканский альянс за справедливость в области изменения климата провел в рамках COP29 серию мероприятий, направленных на продвижение климатической справедливости для стран Африки.
COP29
22 ноября 2024 г. 14:04
Панафриканский альянс за справедливость провел ряд мероприятий в рамках COP29

Панафриканский альянс за справедливость в области изменения климата провел в рамках COP29 серию мероприятий, направленных на продвижение климатической справедливости для стран Африки.

Как сообщает Report, участники встречи подчеркнули необходимость усиления роли африканских государств в глобальной климатической повестке.

На встрече обсуждались вопросы финансирования перехода к экологически устойчивой экономике, адаптации к изменениям климата и борьбы с климатическим неравенством.

Особое внимание было уделено влиянию климатического кризиса на уязвимые сообщества континента. Организаторы выразили также надежду, что их инициативы найдут поддержку со стороны международного сообщества.

Фото: Самира Гасанова

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