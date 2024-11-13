О нас

Панафриканский альянс: Странам региона необходимо $3 трлн для выполнения климатических обязательств

Панафриканский альянс: Странам региона необходимо $3 трлн для выполнения климатических обязательств Одним из главных ожиданий африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку является определение новой коллективной, количественно выраженной финансовой цели.
COP29
13 ноября 2024 г. 08:57
Панафриканский альянс: Странам региона необходимо $3 трлн для выполнения климатических обязательств

Одним из главных ожиданий африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку является определение новой коллективной, количественно выраженной финансовой цели.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах третьего дня климатической конференции заявил представитель Панафриканского альянса за справедливость в области изменения климата Чарльз Питер Мванги Ньямбура.

По его словам, фокус на новой финансовой цели обусловлен тем, что африканский континент испытывает серьезные последствия изменения климата.

«Эти серьезные последствия приводят к гибели людей, потере средств к существованию. Адаптация крайне необходима на континенте, поэтому мы просим выделить ресурсы на нее, поскольку наши правительства тратят 5-9% своего ВВП на финансирование адаптационных мер. Для реализации, в частности, наших программ развития необходимы внешние ресурсы, включая взносы, определенные на национальном уровне», — отметил он.

Представитель альянса подчеркнул, что для реализации национально определенных вкладов (NDCs) на африканском континенте требуется 3 триллиона долларов США.

«Предполагается, что эти средства поступят из внешних источников, поскольку собственных средств недостаточно. Мы запрашивали эти ресурсы. Таким образом, Африка ищет 1,3 триллиона долларов США для достижения новой цели коллективного финансирования. Именно к этому мы стремимся, и именно это привело нас сюда. Мы заявляем, что адаптация является главным приоритетом для континента», — заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Panafrikan Alyansı: Region ölkələrinə iqlim öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün 3 trilyon dollar lazımdır
Версия на английском языке Pan-African Alliance: Regional countries need $3 trillion to meet climate commitments

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi