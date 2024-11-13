Панафриканский альянс: Странам региона необходимо $3 трлн для выполнения климатических обязательств

Одним из главных ожиданий африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку является определение новой коллективной, количественно выраженной финансовой цели.

Одним из главных ожиданий африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку является определение новой коллективной, количественно выраженной финансовой цели.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах третьего дня климатической конференции заявил представитель Панафриканского альянса за справедливость в области изменения климата Чарльз Питер Мванги Ньямбура.

По его словам, фокус на новой финансовой цели обусловлен тем, что африканский континент испытывает серьезные последствия изменения климата.

«Эти серьезные последствия приводят к гибели людей, потере средств к существованию. Адаптация крайне необходима на континенте, поэтому мы просим выделить ресурсы на нее, поскольку наши правительства тратят 5-9% своего ВВП на финансирование адаптационных мер. Для реализации, в частности, наших программ развития необходимы внешние ресурсы, включая взносы, определенные на национальном уровне», — отметил он.

Представитель альянса подчеркнул, что для реализации национально определенных вкладов (NDCs) на африканском континенте требуется 3 триллиона долларов США.

«Предполагается, что эти средства поступят из внешних источников, поскольку собственных средств недостаточно. Мы запрашивали эти ресурсы. Таким образом, Африка ищет 1,3 триллиона долларов США для достижения новой цели коллективного финансирования. Именно к этому мы стремимся, и именно это привело нас сюда. Мы заявляем, что адаптация является главным приоритетом для континента», — заключил он.