Пан Ги Мун: Продовольственные проблемы ведут к далеко идущим последствиям

Продовольственные проблемы ведут к далеко идущим последствиям для мирового сообщества.

Продовольственные проблемы ведут к далеко идущим последствиям для всего мирового сообщества.

Как передает Report, об этом заявил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в видеообращении к участникам панели в рамках Бакинской климатической недели.

Он отметил, что при достаточном финансировании все больше людей смогут принять участие в решении глобальных климатических проблем.

"При правильных инвестициях в исследования и инновации, фермеры, в частности женщины, а также представители коренных народов и молодежь, смогут стать частью решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал он.