Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты

12:54

Пакистанский экономист, международный эксперт по стратегическим коммуникациям, участник COP28 Кайсер Навваб выразил надежду на достижение положительных результатов в ходе дискуссий на COP29, посвященным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам в кулуарах СОР29.

Эксперт также положительно оценил организацию совместного мероприятия НПО из ОАЭ (COP28), Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30).

Навваб оценил объединение экспертов разных стран, как важный шаг в борьбе с изменением климата.