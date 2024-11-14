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Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты

Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты 12:54
COP29
14 ноября 2024 г. 13:28
Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты

Пакистанский экономист, международный эксперт по стратегическим коммуникациям, участник COP28 Кайсер Навваб выразил надежду на достижение положительных результатов в ходе дискуссий на COP29, посвященным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам в кулуарах СОР29.

Эксперт также положительно оценил организацию совместного мероприятия НПО из ОАЭ (COP28), Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30).

Навваб оценил объединение экспертов разных стран, как важный шаг в борьбе с изменением климата.

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Версия на английском языке Pakistani activist expresses hope for positive outcome from COP29
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı fəal: COP29-da aparılan müzakirələrdən müsbət nəticələr əldə ediləcəyinə ümidliyik

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