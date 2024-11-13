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Пакистан призывает к усилению климатической дипломатии на COP29 для реагирования на катаклизмы

Пакистан призывает к усилению климатической дипломатии на COP29 для реагирования на катаклизмы Пакистан призывает все страны усилить климатическую дипломатию для борьбы с последствиями изменения климата в виде катаклизмов и стихийных бедствий и повышения устойчивости наиболее уязвимых сообществ.
COP29
13 ноября 2024 г. 17:04
Пакистан призывает к усилению климатической дипломатии на COP29 для реагирования на катаклизмы

Пакистан призывает все страны усилить климатическую дипломатию для борьбы с последствиями изменения климата в виде катаклизмов и стихийных бедствий и повышения устойчивости наиболее уязвимых сообществ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA) генерал-лейтенант Инам Хайдер Малик на мероприятии Центра климатической дипломатии в павильоне Пакистана на COP29.

Мероприятие подчеркнуло важное пересечение климатической дипломатии и устойчивости к бедствиям. В нем приняли участие представители правительства, эксперты и члены гражданского общества из разных уголков мира.

Он отметил важность климатической дипломатии как ключевой стратегии для продвижения глобального сотрудничества и привлечения ресурсов для борьбы с климатически обусловленными бедствиями. В своем выступлении указала на стремление NDMA к развитию международных партнерств и продвижению инициатив, поддерживающих как национальные, так и глобальные рамки устойчивости.

Президент Центра климатической дипломатии Амна Мунавар Аван предложила различные идеи сотрудничества в области научных исследований и разработок, смягчения последствий изменения климата, адаптации и климатического финансирования.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan iqlim diplomatiyasını gücləndirməyə çağırır
Версия на английском языке Pakistan calls for fostering climate diplomacy at COP29 to respond to natural disasters

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