Ожидания от COP29: Участие женщин Ближнего Востока и Северной Африки в борьбе с изменением климата

70% из 1,3 миллиарда человек, живущих в условиях бедности, составляют женщины. В городских районах 40 % беднейших домохозяйств возглавляют женщины. Женщины преобладают в мировом производстве продовольствия (50-80 %), но им принадлежит менее 10 % земли, со

70% из 1,3 миллиарда человек, живущих в условиях бедности, составляют женщины. В городских районах 40 % беднейших домохозяйств возглавляют женщины. Женщины преобладают в мировом производстве продовольствия (50-80 %), но им принадлежит менее 10 % земли, согласно данным Организации Объединенных Наций.

В вопросах климата ситуация с женщинами аналогична. Уязвимость женщин к изменению климата обусловлена целым рядом факторов - социальных, экономических и культурных. Женщины составляют значительную часть бедных общин, средства к существованию которых в значительной степени зависят от местных природных ресурсов, особенно в сельской местности, где на них лежит за домохозяйства: приготовление пищи, отопление и продовольственную безопасность. Во время экстремальных погодных условий, таких как засухи и наводнения, женщины, как правило, работают больше, чтобы обеспечить средства к существованию своим семьям. В результате у них остается меньше времени на образование, развитие навыков и получение дохода.

"Женщины имеют ограниченный доступ к экологическим товарам и услугам, они принимают небольшое участие в принятии решений, и женщины в меньшей степени способны противостоять проблемам от изменения климата", - отмечалось на вебинаре под названием "Истории успеха женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки и ожидания от COP29", организованном Центром устойчивости и климата (CSC). Модератором на нем выступил центра профессора Мохаммад Нуруннаби, директора-основателя CSC .

В панели участвовали принцесса Абир С. бин Фархан Аль Сауд (основательница Dinar, член консультативного совета и посол Центра устойчивости и климата), Арва Альнесафи (преподаватель Университета Аль Ямама, Кувейт), Делма Ирис Рамирес (гендиректор и основатель Noharm в ОАЭ, Айя Шариф (Канадский университет Дубая).

Говоря об ожиданиях от COP29, который пройдет в декабре в столице Баку Азербайджане, А.Шариф заявила: "Я ожидаю от COP29 "агрессивного" обсуждения вопроса финансирования климата, поскольку мы знаем, что развивающиеся страны действительно больше страдают от социального-экономического кризиса и часто обращаются за финансовой поддержкой к развитым странам для осуществления мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации".

Д.Рамирес отметила, что все должны серьезно относиться к изменению климата, а не воспринимать его как нечто само собой разумеющееся".



"Я думаю, что 2024 год - уникальный, потому что впервые в истории Организации Объединенных Наций... все три конвенции РИО пройдут с октября по декабрь", - сказала принцесса Абир Аль Сауд.

Согласно данным CSC по рейтингам ЦУР и статусе их исполнения, 81 % (39 из 48) африканских стран сталкиваются с серьезными проблемами в достижении целей устойчивого развития. Важно отметить, что прогресс 63 % стран "стагнирует", а прогресс 21 % стран снижается.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки(MENA), Океании и Африки к югу от Сахары сталкиваются с серьезными проблемами в рамках ЦУР 5: Гендерное равенство. В частности, страны с низким и ниже среднего уровнем дохода имеют серьезные проблемы по их выполнению.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии произошел значительный прогресс в соответствии с программой Saudi Vision 2030. Здесь самые высокие в мире темпы роста работающих женщин (2017-2023 гг.) - 106%. В первом квартале 2017 года доля женщин среди работающего населения составляла 17,4%, а в третьем квартале 2023 года - 35,9%.

Однако во всем мире на глобальном рынке труда активно участвует меньше женщин, чем мужчин, на которых приходится его 72%, отмечает Международный валютный фонд. Согласно докладу Всемирного экономического форума Global Gender Gap Report 2023, для устранения глобального гендерного разрыва потребуется 131 год - по сравнению со 100 годами до пандемии. Устранение гендерного разрыва в агропродовольственных системах может улучшить ситуацию с продовольственной безопасностью и увеличить мировой ВВП почти на 1 триллион долларов. В глобальном масштабе вероятность того, что молодые женщины не будут работать, в два раза выше.