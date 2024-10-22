Отели привлечены к тренингам по устойчивому развитию в преддверии COP29

В рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, отели привлечены к тренингам в целях повышения их компетенций в области устойчивого развития.

В рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, отели привлечены к тренингам в целях повышения их компетенций в области устойчивого развития.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Тренинги проводятся операционной компанией совместно с Государственным агентством по туризму и Ассоциацией отелей Азербайджана.

Они направлены на повышение потенциала гостиничного сектора страны в области устойчивого развития и приведение его в соответствие с международными стандартами безопасности, а также с принципами инклюзивности и доступности.

К тренингам вовлечены отели Баку, Абшерона и Сумгайыта.