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Отчет ВМО: Парниковые газы достигли новых максимумов в 2023 году

Отчет ВМО: Парниковые газы достигли новых максимумов в 2023 году ​​​​​​​Горные сообщества по всему миру сталкиваются с потенциально катастрофическими последствиями таяния ледников, связанного с глобальным потеплением и ростом концентрации ключевых парниковых газов.
COP29
28 октября 2024 г. 16:59
Отчет ВМО: Парниковые газы достигли новых максимумов в 2023 году

Горные сообщества по всему миру сталкиваются с потенциально катастрофическими последствиями таяния ледников, связанного с глобальным потеплением и ростом концентрации ключевых парниковых газов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно данным, выбросы парниковых газов резко возросли до новых максимумов, что в очередной раз подчеркивает важность срочных действий, в частности в преддверии Бакинской климатической конференции COP29.

Заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт в свою очередь заявила, что углекислый газ (CO2) - один из трех основных парниковых газов наряду с метаном и закисью азота - теперь накапливается в атмосфере "быстрее, чем когда-либо за время существования человека".

Отчет ВМО по парниковым газам за 2024 год служит суровым научным напоминанием о том, что рост уровня CO2 необходимо замедлить. В 2004 году концентрация углекислого газа в атмосфере составляла 377,1 частей на миллион (ppm), а в 2023 году она достигла 420 ppm, согласно данным Глобальной сети мониторинга атмосферы ВМО.

"Это увеличение на 42,9 частей на миллион, или на 11,4% всего за 20 лет", - пояснила Барретт.

По ее словам, данные свидетельствуют о том, что естественная изменчивость климата играет большую роль в круговороте углерода. "Но в ближайшем будущем само изменение климата может привести к тому, что экосистемы станут более крупными источниками парниковых газов", - сказала она.

Анализ показывает, что чуть менее половины выбросов CO2 остается в атмосфере, чуть более четверти поглощается океаном и чуть менее 30% удерживается на суше.

Отчет по парниковым газам является одной из ведущих публикаций ВМО, выпускаемой для информирования Конференции ООН по изменению климата.

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Версия на английском языке WMO report: Greenhouse gases reach new highs in 2023

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