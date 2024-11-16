Основатель Roots of Peace: Наша общая задача - восстановить аграрный потенциал Карабаха

Полна решимости превратить мины в Карабахе в виноградные лозы и, надеюсь, климатическая конференция COP29 в Баку станет примером того, что мир возможен благодаря сельскому хозяйству.

Полна решимости превратить мины в Карабахе в виноградные лозы и, надеюсь, климатическая конференция COP29 в Баку станет примером того, что мир возможен благодаря сельскому хозяйству.

Об этом Report заявила основатель НПО Roots of Peace Хaйди Кюн (Heidi Kühn).

«Я трижды посещала Азербайджан, видела минные поля Карабаха. Наша моральная ответственность - убрать эти смертоносные “семена террора” и восстановить прекрасные сельскохозяйственные угодья Карабаха», - отметила она.

Она подчеркнула, что в древности Карабах был известен своими виноградными садами.

Кюн добавила, что мы должны вернуть этот регион к жизни, восстановив его природное богатство и плодородие. "Сельское хозяйство может стать мостом к миру, показывая, что плодородные земли способны объединять людей и дарить надежду на будущее», - добавила она.