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Основатель PISA высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности"

Основатель PISA высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности" Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития, основатель Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Андреас Шляйхер на встрече с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в
COP29
4 ноября 2024 г. 05:09
Основатель PISA высоко оценил инициативу Азербайджана по климатической грамотности

Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития, основатель Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Андреас Шляйхер на встрече с министром науки и образования Эмином Амруллаевым высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности" в рамках PISA.

Как передает Report", об этом сообщает газета "Азербайджанский учитель".

"Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с директором по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляйхером в рамках Глобального образовательного форума ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на встрече Шляйхер "высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности" в рамках PISA и выразил уверенность в скором завершении работ в этом направлении".

"Шляйхер также подчеркнул особое внимание, которое Азербайджан уделяет образованию в повестке COP, и выразил за это благодарность", – отметило издание.

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Версия на азербайджанском языке PISA-nın yaradıcısı Azərbaycanın “iqlim savadlılığı” təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib

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