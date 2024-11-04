Основатель PISA высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности"

Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития, основатель Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Андреас Шляйхер на встрече с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в

Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития, основатель Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Андреас Шляйхер на встрече с министром науки и образования Эмином Амруллаевым высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности" в рамках PISA.

Как передает Report ", об этом сообщает газета "Азербайджанский учитель".

"Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с директором по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляйхером в рамках Глобального образовательного форума ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на встрече Шляйхер "высоко оценил инициативу Азербайджана по "климатической грамотности" в рамках PISA и выразил уверенность в скором завершении работ в этом направлении".

"Шляйхер также подчеркнул особое внимание, которое Азербайджан уделяет образованию в повестке COP, и выразил за это благодарность", – отметило издание.