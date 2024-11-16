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Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе

Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе Страны Центральной Азии обладают большим потенциалом возобновляемой энергии и этот регион может быть в первых рядах энергетического перехода.
COP29
16 ноября 2024 г. 16:16
Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе

Страны Центральной Азии обладают большим потенциалом возобновляемой энергии и этот регион может быть в первых рядах энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на мероприятии в рамках COP29.

По его словам, Центральная Азия является важной частью глобального энергетического перехода, однако достижение целей требует крупных инвестиций.

"Эти технологии обладают высокой капиталоемкостью, и на начальном этапе требуют больших затрат. Некоторые элементы энергетического перехода, такие как солнечная и наземная ветровая энергия, значительно подешевели за последние десятилетия. Однако иногда возникают проблемы с их все еще высокой стоимостью и неопределенностью в цепочках создания стоимости. Мы должны устранить основные препятствия для инвестиций в "зеленые проекты", - сказал замминистра.

Зейналов отметил, что согласно отчету Global Stocktake, до 2030 года необходимо инвестировать около 4,3 трлн долларов США в чистую энергию.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Zeynalov: "Mərkəzi Asiya ölkələri enerji keçidində öndə ola bilərlər"

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