Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе

Страны Центральной Азии обладают большим потенциалом возобновляемой энергии и этот регион может быть в первых рядах энергетического перехода.

Страны Центральной Азии обладают большим потенциалом возобновляемой энергии и этот регион может быть в первых рядах энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на мероприятии в рамках COP29.

По его словам, Центральная Азия является важной частью глобального энергетического перехода, однако достижение целей требует крупных инвестиций.

"Эти технологии обладают высокой капиталоемкостью, и на начальном этапе требуют больших затрат. Некоторые элементы энергетического перехода, такие как солнечная и наземная ветровая энергия, значительно подешевели за последние десятилетия. Однако иногда возникают проблемы с их все еще высокой стоимостью и неопределенностью в цепочках создания стоимости. Мы должны устранить основные препятствия для инвестиций в "зеленые проекты", - сказал замминистра.

Зейналов отметил, что согласно отчету Global Stocktake, до 2030 года необходимо инвестировать около 4,3 трлн долларов США в чистую энергию.