О нас

Орхан Зейналов: Инвестиции в энергоэффективность имеют важное значение для энергоперехода

Орхан Зейналов: Инвестиции в энергоэффективность имеют важное значение для энергоперехода Привлечение инвестиций в меры энергоэффективности имеет важное значение для энергетического перехода в Азербайджане.
COP29
18 ноября 2024 г. 15:48
Орхан Зейналов: Инвестиции в энергоэффективность имеют важное значение для энергоперехода

Привлечение инвестиций в меры энергоэффективности имеет важное значение для энергетического перехода в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на презентации дорожной карты "Политика энергоэффективности в Азербайджане" в рамках COP29.

Он напомнил, что в марте этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил создание Фонда энергоэффективности, который будет поддерживать меры энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.

Зейналов отметил, что меры энергоэффективности в Азербайджане могут компенсировать 25% энергетических потребностей страны. Кроме того, возможна экономия энергетических субсидий в размере 500 млн - 1 млрд долларов США, экономия природного газа на 3,5-4,2% и сокращение выбросов углерода на 4-10 млн тонн.

Согласно исследованиям Университета Глазго, в результате этих мер ожидается создание более 25 тыс. новых рабочих мест в Азербайджане, сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerji subsidiyalarına 1 milyard dollaradək qənaət 3,5-4,2 % təbii qaza qənaət yaradır

Экслюзивные новости

ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi