Орхан Зейналов: Инвестиции в энергоэффективность имеют важное значение для энергоперехода

Привлечение инвестиций в меры энергоэффективности имеет важное значение для энергетического перехода в Азербайджане.

Привлечение инвестиций в меры энергоэффективности имеет важное значение для энергетического перехода в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на презентации дорожной карты "Политика энергоэффективности в Азербайджане" в рамках COP29.

Он напомнил, что в марте этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил создание Фонда энергоэффективности, который будет поддерживать меры энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.

Зейналов отметил, что меры энергоэффективности в Азербайджане могут компенсировать 25% энергетических потребностей страны. Кроме того, возможна экономия энергетических субсидий в размере 500 млн - 1 млрд долларов США, экономия природного газа на 3,5-4,2% и сокращение выбросов углерода на 4-10 млн тонн.

Согласно исследованиям Университета Глазго, в результате этих мер ожидается создание более 25 тыс. новых рабочих мест в Азербайджане, сказал он.