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Орхан Зейналов: Азербайджан планирует создать 21 ГВт мощности ВИЭ в 2031-2037 гг.

Орхан Зейналов: Азербайджан планирует создать 21 ГВт мощности ВИЭ в 2031-2037 гг. Азербайджан планирует в период с 2031 по 2037 года создать 21ГВт мощности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
COP29
15 ноября 2024 г. 12:41
Орхан Зейналов: Азербайджан планирует создать 21 ГВт мощности ВИЭ в 2031-2037 гг.

Азербайджан планирует в период с 2031 по 2037 года создать 21 ГВт мощности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на министерской встрече по энергетическим инициативам СОР29 в Баку.

"В период с 2031 по 2037 год мы планируем дополнительно [создать мощности на] 21 гигаватт, включая возобновляемые источники энергии, водородные, декарбонизационные и другие проекты",- сказал Зейналов.

По его словам, очевидно, что национальная сеть страны не сможет поглотить такие огромные объемы, и им нужно будет найти применение. Поэтому нам нужна надежная сеть региональных интерконнекторов, отметил он.

Замминистра напомнил, что Азербайджан в настоящее время реализует инициативы по созданию коридоров зеленой энергии.

"Зеленые коридоры чрезвычайно важны для экономически эффективной передачи энергии, которая может снизить цены. По созданию коридора Азербайджан-Грузия-Европа сейчас ведется технико-экономическое обоснование. У нас есть еще два важных коридора. Один - это коридор Центральная Азия-Азербайджан, по которому два дня назад главы трех государств подписали межгосударственное соглашение, и скоро мы начнем технико-экономическое обоснование",- отметил замминистра.

Он также отметил, что уже ведется разработка технико-экономического обоснования по коридору зеленой энергии Азербайджан-Турция, мощностью 1,5 гигаватта. "Надеюсь, есть все шансы, что эти два [последних] свободных коридора будут соединены в будущем",- сказал он.

По словам Зейналова, к 2030 году Азербайджан планирует производить 7 гигаватт возобновляемых источников энергии, 5 гигаватт из которых будут экспортироваться.

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