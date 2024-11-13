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Орхан Мамедов: "Зеленая трансформация" МСП является важным вопросом

Орхан Мамедов: "Зеленая трансформация" МСП является важным вопросом 12:33
COP29
13 ноября 2024 г. 12:54
Орхан Мамедов: Зеленая трансформация МСП является важным вопросом

"Зеленая трансформация" малых и средних предприятий (МСП) является важным вопросом в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов после подписания "Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСП" в "Голубой зоне" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, этот документ направлен на поддержку "зеленой трансформации" МСП и принятие конкретных мер в этом направлении: "Речь идет о расширении инструментов финансовой поддержки и проведении работ по повышению знаний и навыков. KOBİA инициировала глобальную инициативу по этому вопросу. Мы уверены, что страны-члены, поддержав эту инициативу, ускорят "зеленую трансформацию" МСП".

Мамедов также отметил, что 90% компаний во всем мире — это именно МСП: "Поэтому "Бакинская декларация по зеленому климатическому переходу МСП" будет поддержана в рамках ООН, и чем больше стран-членов поддержат ее, тем значительнее будет их вклад в "зеленый переход" МСП".

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Green Transformation of SMEs - important issue
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB-ların "yaşıl transformasiyası" vacib məsələdir"

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