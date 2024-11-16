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Орхан Мамедов: Побороть климатический кризис без участия МСБ невозможно

Орхан Мамедов: Побороть климатический кризис без участия МСБ невозможно Без преобразования малого и среднего предпринимательства (МСП) в соответствии с принципами "зеленой экономики" решить климатический кризис невозможно.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:09
Орхан Мамедов: Побороть климатический кризис без участия МСБ невозможно

Без преобразования малого и среднего бизнеса в соответствии с принципами "зеленой экономики" побороть климатический кризис невозможно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии "Климатически устойчивый малый и средний бизнес" в рамках COP29.

По его словам, МСБ более подвержены последствиям глобального потепления. Мамедов также отметил, что в рамках COP29 были подписаны документы о продвижении "зеленого перехода" МСБ и сотрудничестве в этой сфере.

"Мы стремимся создать глобальную экосистему для МСБ, чтобы "зеленый переход" стал для них реальным и практическим. Бакинская декларация подчеркивает роль МСБ в мировой экономике и необходимость поддержки их в процессе "зеленого перехода". Нам нужно всесторонне и комплексно подходить к решению проблемы климатических изменений, вовлекая все экономические субъекты", - заявил Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB-larsız iqlim böhranı adekvat şəkildə həll edilə bilməz"

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