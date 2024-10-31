Организованы ознакомительные визиты дипмиссий на места проведения COP29

Азербайджанская операционная компания COP29, отвечающая за организацию 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), с 28 октября организовала для глав аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и междунаро

Азербайджанская операционная компания COP29, отвечающая за организацию 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), с 28 октября организовала для глав аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и международных организаций, а также передовых рабочих групп делегаций, которые посетят страну, визиты для ознакомления с ходом работ на местах проведения мероприятий.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

В ознакомительных визитах приняли участие около 100 представителей дипломатических миссий из почти 50 стран, а также более 100 делегатов и координаторов передовых рабочих групп, которые посетили место проведения мероприятия - Бакинский Олимпийский стадион и Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Участники были проинформированы о Синей и Зеленой зонах на местах проведения мероприятия, ознакомились с условиями, созданными для высокопоставленных официальных лиц и гостей, залами для пленарных заседаний, Медиа-центром для обеспечения комфортной работы представителей СМИ, комнатами для переговоров и национальными павильонами, а также Центром аккредитации, и подробно ознакомились с процессами управления операциями в аэропорту во время COP29 и соответствующими мерами.

Гости, принявшие участие в ознакомительных визитах, выразили признательность за масштабную работу, проделанную за короткое время для организации COP29, и пожелали успехов в успешном проведении этого мероприятия.