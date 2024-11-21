Опрос Фонда MAIRE: В Азербайджане 55% респондентов считают важным энергопереход

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В Азербайджане большинство населения понимает важность энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор фонда MAIRE Илария Катастини во время презентации результатов соответствующего опроса в итальянском павильоне в рамках COP29.

Она отметила, что в сентябре-октябре 2024 года Фонд MAIRE провел опрос среди 2000 человек в 12 странах.

Согласно данным отчета, в Азербайджане энергетический переход считают приоритетом 55% респондентов, в Казахстане - 39%.

Кроме этого, 64% респондентов из Азербайджана (опередив такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Индия) и 53% респондентов из Казахстана (опередив Италию, Великобританию, США и Китай) считают энергетический переход важным элементом в борьбе с изменением климата.

Как в Азербайджане, так и в Казахстане, более 80% респондентов считают важным обучение и развитие навыков. Это превышает показатели Индии (71%), США и Южной Африки (по 75%).

Катастини также отметила, что энергетический переход требует значительного улучшения рабочей силы в Азербайджане и Казахстане, что создает условия для создания большего количества "зеленых" рабочих мест.